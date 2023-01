«Ora ti picchio», maltrattamenti e abusi verso la moglie: arrestato 50enne

Ancora una donna vittima di violenza. Delle terribili atrocità quelle che si consumavano tra le mura domestiche, in quel luogo che doveva essere sicuro e accogliente ma che invece è diventato teatro di abusi e maltrattamenti. Un vero e proprio incubo, un tunnel senza via di uscita quello nel quale era piombata la donna. Le violenza non erano isolate, andavano avanti da diversi anni, fino a quando i carabinieri non hanno posto la parola fine alla condotta del marito, nonché il suo aguzzino.

Gli abusi e i maltrattamenti verso la moglie

I fatti sono avvenuti a Terracina, in provincia di Latina. Vittima di violenza una donna di 51 anni, abusata sessualmente e maltrattata dal marito, colui il quale avrebbe dovuto invece amarla e proteggerla, farla sentire al sicuro. Una storia di violenza che andava avanti dal 2018 e che ha visto il suo culmine nel mese di ottobre scorso. Un vero e proprio incubo per la vittima che adesso però può, finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’uomo, 50enne di Terracina, lo scorso 18 gennaio è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile del Nor della compagnia di Terracina ed ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.