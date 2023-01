Dani Alves è stato arrestato: è accusato di violenza sessuale a Barcellona

Dani Alves è stato arrestato. Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. Secondo le fonti locali, la presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club della capitale catalana, Barcellona. A riferirlo è stata la polizia all’Associated Press. ”Alves – così si legge su Mundo Deportivo – si è consegnato questa mattina davanti ai Mossos d’Esquadra”. Dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni in centrale, davanti agli investigatori, il calciatore brasiliano è uscito dal commissariato a bordo di un’auto della polizia. Il tutto è avvenuto proprio oggi, venerdì 20 gennaio 2023, qualche minuto dopo le 10 del mattino. Il calciatore sarà portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona dove andrà in tribunale.

Arrestato Dani Alves: la denuncia da parte della vittima

La ragazza si trovava con alcuni amici, per vivere una notte di festa al nightclub Sutton nella città catalana. Quella sera dello scorso 30 dicembre 2022, sarebbe stata presa di mira dalle molestie piuttosto esplicite da parte di Dani Alves. Il suo racconto fatto agli inquirenti locali, ha rivelato che il 39enne brasiliano l’avrebbe toccata sotto la biancheria intima, senza il suo consenso, all’improvviso. La ragazza, subito dopo, avrebbe cercato l’aiuto dei suoi amici, cercando di allontanarsi il più possibile. Poi, insieme a loro, si sarebbe diretta verso il personale della discoteca per denunciare l’accaduto. Una volta raccolto il suo racconto, si è subito attivato, come avviene in questi casi, il relativo protocollo, dandone comunicazione ai Mossos d’Esquadra. Intanto, però, tutto l’entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano Abc, confermando che si trovava a Sutton “per poco tempo”. Il calciatore avrebbe detto ”non è successo niente”. Ma ora, però, la cosa passa al Tribunale di Giustizia.

Chi è Dani Alves

Daniel Alves da Silva, o semplicemente Dani Alves, è nato a Juazeiro, il 6 maggio del 1983. Parliamo di un calciatore brasiliano molto noto ed apprezzato nel mondo del calcio, ritenuto in passato molto forte, tra i migliori. Nel 27 giugno del 2016 sbarca anche nel campionato italiano, con la maglia della Juventus. Quello che è accaduto oggi, però, potrebbe gettare una macchia di non poco conto su di lui. Vedremo cosa ne uscirà dal Tribunale.