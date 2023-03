Roma, maratona e derby domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità

Roma. La 28esima edizione dell’Acea Run Rome prenderà il via la prossima domenica interessando le strade cittadine dalle 8 di mattina fino all’ora di pranzo. Dopodiché si disputerà il derby fra Lazio e Roma. Insomma, quella che si appresta ad arrivare sarà una domenica particolare e senza dubbio frenetica sul fronte della mobilità, caratterizzata da chiusure nonché deviazioni e percorsi alternativi dei mezzi di trasporto pubblico. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

Maratona Acea Run Rome: orari e quali sono le strade chiuse domenica 19 marzo 2023

L’Acea Run Rome

La 28esima edizione della maratona di Roma, la Acea Run Rome è pronta a prendere il via! La partenza dell’evento è fissata per domenica 19 marzo alle 8 di mattina fino alle 14.45 e seguirà un percorso che si snoda lungo Piazza Venezia, il Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Testaccio, varie aree del lungotevere, San Pietro ed ancora, Castel Sant’Angelo, Prati, il Foro Italico, Flaminio, Campi Sportivi, viale Parioli, Villaggio Olimpico, via Ripetta, Piazza del Popolo, piazza di Spagna – Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, Piazza Navona, corso Rinascimento e Corso Vittorio, via Plebiscito, Piazza Venezia e i Fori Imperiali.

I mezzi pubblici

L’evento sportivo avrà ripercussioni sulla viabilità cittadina ed in particolare per quel che riguarda i mezzi pubblici – come tradizione comanda – verrà chiusa la fermata Colosseo e saranno sospese 9 linee Atac: 2,3, 30, 40, 64, 70, 77, 280, 628 e 4 di Roma Tpl: 226, 982, C6 e C8. Nove, inoltre, le linee che subiranno deviazioni. Tutti i dettagli sul piano mobilità e traporti sono consultabili QUI.

Il Derby Lazio – Roma all’Olimpico

Ma non solo la maratona. La prossima domenica sarà anche caratterizzata dal Derby Roma – Lazio, match che si disputerà all‘Olimpico a partire dalle 18. In relazione alla concomitanza tra i due eventi e considerando anche che una parte della Maratona transita al Foro Italico, non sono ovviamente da escludere deviazioni al traffico privato, alla mobilità pubblica ed anche ai parcheggi. Onde evitare inconvenienti e contrattempi, tutti i dettagli sul piano mobilità e traporti in occasione della partita sono consultabili QUI.