‘Roma marcia ancora’: scritte fasciste alla vigilia della festa della Liberazione

”Vergognose scritte fasciste e antisemite in Municipio IX, ferma condanna”. Il Consigliere Antonio De Santis, Presidente Gruppo Capitolino Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione, e la Consigliera Carla Canale (LCR), Municipio IX, hanno sottoscritto un documento di condanna dopo che a Vigna Murata, in zona Fonte Meravigliosa, sono apparse scritte che inneggiano al fascismo.

Spunta la scritta: ‘Roma marcia ancora

Non è la prima volta che la zona è stata presa di mira con scritte fasciste. Stavolta, nero su bianco, si legge: ‘Roma marcia ancora’ e croci celtiche. Un chiaro riferimento alla manifestazione armata eversiva organizzata dal Partito Nazionale Fascista, volta al colpo di Stato con l’obiettivo di favorire l’ascesa di Benito Mussolini alla guida del governo; spuntate proprio alla vigilia della Festa della Liberazione. Tornano a distanza di un mese frasi antisemite in zona di Fonte Meravigliosa, già presa di mira con scritte contro il Pd e il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

La ferma condanna del gesto da parte dei consiglieri De Santis e Canale

Un atto di fronte al quale De Santis e Canale sottolineano: “Anche quest’anno, alla vigilia del 25 Aprile, la nostra storia ed identità collettiva sono gravemente offese da puntuali e indegne esternazioni fasciste e antisemite. Condanniamo fermamente le vergognose scritte inneggianti alla marcia su Roma apparse stanotte sul muro posteriore del mercato rionale Vigna Murata, a Fonte Meravigliosa in Municipio IX. E’ già il secondo episodio nel quartiere dopo che, qualche settimana fa, riferimenti simili erano addirittura apparsi sul muro di delimitazione della Parrocchia del quartiere. Davvero preoccupante che questi episodi si continuino a verificare, ancor più in coincidenza di una data simbolo così importante”. Il fenomeno preoccupa al punto da indurre i due consiglieri a ribadire: “E’ urgente e necessario continuare ad affermare quotidianamente i nostri valori fondanti per promuovere la cultura della pace”.