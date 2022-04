Roma, maxi blitz all’Esquilino: strade chiuse e controlli a tappeto nei Giardini Calipari (FOTO e VIDEO)

Senza sosta i controlli delle forze dell’ordine volti a fronteggiare situazioni di degrado urbano nonché la lotta all’abusivismo e la prevenzione dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Le verifiche dei Carabinieri e della Polizia sono avvenute nel pomeriggio di ieri, nell’area di piazza Vittorio Emanuele II, all’interno dei “Giardini Nicola Calipari”.

Qui sulla base dell’Ordinanza del Questore, è stata effettuata una nuova operazione alto impatto con un significativo dispositivo interforze così composto: equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale per gli aspetti legati alla “Sicurezza Urbana”.

L’obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il controllo del territorio di quell’area, fronteggiare situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza e di focalizzare l’attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio.

Inoltre a cura del personale della Polizia locale Roma Capitale è stata predisposta la provvisoria chiusura al traffico veicolare delle strade interessate ai controlli; predisponendo poi adeguati piani di viabilità per ripristinare la regolarità del traffico veicolare.

Maxi blitz all’Esquilino: arrestato 31enne per spaccio

Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un 31enne, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché durante un controllo all’interno di un marsupio hanno trovato 4 mila euro in contanti, gr 57 di marijuana contenuti in un marsupio, e durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 3 grammi di hashish.

Il bilancio dei controlli

Al termine del servizio sono state identificate 152 persone di cui 44 di origine straniera e 38 con precedenti di polizia. Ben 47 cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per essere sottoposti ad identificazione; inoltre un cittadino italiano è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e un altro cittadino questa volta straniero è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione ed uso personale di modica quantità di sostanza stupefacente.

Controlli anche negli esercizi commerciali

Nel corso dell’attività sono stati eseguiti controlli amministrativi presso 2 strutture ricettive (affittacamere) e presso 15 esercizi commerciali; 6 le attività sanzionate.

Al termine dei controlli, i militari hanno identificato 135 persone, di cui 91 cittadini stranieri e 47 con precedenti penali, controllato 46 veicoli e 6 attività commerciali.

Un uomo denunciato a piede libero e altri 2 sanzionati

Durante il maxi blitz, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero il gestore di una struttura ricettiva per omessa comunicazione di dati relativi alle persone alloggiate. Duplici inoltre le sanzioni amministrative elevate ad altre due persone: la prima al titolare di un albergo per aver allestito 2 posti letto in più oltre il limite consentito e per questo multato per 1330 euro circa e la seconda al titolare di un B&B per aver allestito 1 posto letto oltre al limite consentito e per questo multato per 666 euro circa.