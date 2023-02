Roma, maxi incendio sulla Tangenziale: a fuoco una baraccopoli, fumo visibile a chilometri di distanza

Un enorme incendio è scoppiato a Roma nella serata di oggi, 23 febbraio, a ridosso della Tangenziale Est, sotto al Ponte delle Valli, in direzione del Foro Italico. A fuoco la baraccopoli che si trova proprio sotto al cavalcavia che si trova a ridosso del ponte e la discarica a cielo aperto che si trova sempre nei pressi della baraccopoli. Le fiamme, altissime, sono divampate intorno alle ore 22:00. Il fumo nero è visibile a diversi chilometri di distanza. Nell”intera zona l’aria è irrespirabile.

Chiusa una corsia della Tangenziale

Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di sedare le fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, polizia di stato e ambulanze del 118. La polizia locale invece sta regolando il traffico veicolare. È stata chiusa la rampa di accesso al ponte delle Valli e una corsia della Tangenziale Est in direzione Foro Italico per consentire le operazioni di spegnimento. I residenti lamentano problemi a causa dell’aria irrespirabile. Il fumo, infatti, è arrivato all’interno delle abitazioni, costringendo i cittadini a chiudere le finestre.

Le fiamme hanno distrutto la baraccopoli. Al momento non si sa se qualcuno sia rimasto ferito. La baraccopoli, infatti, è solitamente abitata, ma non si sa se al momento dell’incendio ci fossero persone all’interno o meno.