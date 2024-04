Roma, maxi-sequestro di articoli illegali: operazione di Finanza e Polizia locale

Hanno realizzato un servizio di controllo interforze gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro storico e gli uomini della Guardia di Finanza. Un’operazione che si è svolta nel fine settimana che ha portato al sequestro di oltre 3mila articoli illegali.

La lotta all’abusivismo commerciale

L’obiettivo con il quale sono stati realizzati controlli, specialmente nell’area del Centro storico della città è stato quello di debellare l’abusivismo commerciale che dilaga approfittando della presenza dei numerosi turisti. E sono state le strade con maggior afflusso turistico quelle principalmente monitorate dagli agenti e dai finanzieri.

Interventi mirati soprattutto nel centro cittardino

Sono state decine gli interventi mirati che hanno riguardato le zone tra il Colosseo e via del Corso. Nell’area del Tridente è stato registrato il maggior numero di sequestri, in totale 30 solo tra le vie intorno a Fontana di Trevi, come via delle Muratte e via del Lavatore.

I prodotti posti sotto sequestro

Tanti i prodotti messi in vendita irregolarmente e posti sotto sequestro, tra gli altri: occhiali, bastoni per selfie, foulard, accessori di elettronica, articoli di abbigliamento e, in alcuni casi, borse e articoli contraffatti di noti marchi della moda.

Sono annunciati altri servizi interforze

I riscontri ottenuti con quest’intervento interforze spinge il personale operante a prevedere altri servizi mirati che verranno svolti nei prossimi giorni, quando in occasione della festa della Liberazione il 25 aprile e della festa dei lavoratori il 1 maggio, Roma sarà ancora più gremita di visitatori.