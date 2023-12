Roma, mercato ittico più grande d’Italia aperto ai consumatori: prepararsi con qualità al cenone di Natale

Oggi, sabato 23 dicembre, il Centro agroalimentare di Roma, il Car, di Guidonia in via Tenuta del Cavaliere I, sarà aperto al pubblico. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti dei prodotti ittici e per coloro che, come di consueto, per il cenone di Natale si preparano a mettere in tavola tutte pietanze a base di pesce.

Appuntamento speciale con il mercato ittico più grande d’Italia

L’appuntamento di oggi con il mercato ittico più grande d’Italia, è un appuntamento speciale, che viene denominato ‘Car Christmas Day. I consumatori potranno scegliere tra le varietà di prodotti che sono messi in vendita da una realtà imprenditoriale capace di vendere annualmente ben 800mila quintali di pescato.

Pescato di ogni tipo

Saracinesche alzate sin dalle 7 di oggi per i buongustai che avranno solo l’imbarazzo della scelta, visto che troveranno sui banchi veramente di tutto: dal salmone, al classico capitone, al baccalà, ai gamberoni, ma anche calamari, cozze, vongole, telline e l’ormai famoso granchio blu. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dimostrazione culinaria dello chef Marco Meschini

Con l’occasione il Car ha organizzato anche una dimostrazione culinaria. Lo chef Marco Meschini, sarà presente presso il mercato ittico per suggerire ai clienti una serie di ricette tipiche della tradizione natalizia laziale. Il rinomato cuoco darà anche un saggio delle sue capacità preparando alcuni piatti con il noto granchio blu.

La soddisfazione del Direttore del Car per l’iniziativa

Sull’apertura straordinaria in occasione della festa di Natale del Car interviene anche il Direttore Fabio Massimo Pallottino che sottolinea: “Garantire la commercializzazione di prodotti di alta qualità è una nostra responsabilità e iniziative come questa intendono diffondere le competenze dei tanti operatori del CAR, avvicinando il grande mondo dei mercati a quello delle famiglie romane, proprio in questi giorni di festa”.

Il desiderio di avvicinare i mercati alla gente

In una recente intervista Pallottino aveva anche tracciato un bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno che sta per chiudersi evidenziando: “Chiudiamo il 2023 con un ruolo da protagonisti su diversi fronti. All’interno di alcune filiere ci viene riconosciuta una funzione imprescindibile. Scommettiamo sul futuro delle nostre strutture, attraverso anche una razionalizzazione del funzionamento dei Mercati per renderli sempre più efficienti”. E quest’apertura al pubblico non fa altro che rinsaldare i rapporti dando ulteriore slancio all’attività del Centro agroalimentare, attribuendogli un ruolo di rilievo sulle tavole dei romani che non perderanno l’occasione oggi di visitare la struttura per l’acquisto di prodotti ittici di pima qualità.