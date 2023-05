Roma, Metro A: lavori straordinari per riaprire entro Natale 2023

Già dal 4 Luglio 2022 la Metro A di Roma chiudeva i battenti alle ore 21 dalla domenica al giovedì.

E, all’epoca, i lavori alle infrastrutture sarebbero durati per 18 mesi, facendo ricadere la data della sua riapertura nei primi mesi del 2024.

Interventi straordinari sulla linea metropolitana a metà Agosto

Per fare in modo che il servizio sulla metro A torni disponibile su tutta la linea anche nelle ore serali dall’inizio del periodo natalizio, ATAC ha pianificato di realizzare lavori di demolizione e ricostruzione binari, in posizioni molto critiche, nelle due settimane centrali di agosto.

Si tratta di interventi gravosi sulle massicciate che comportano un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne.

Perchè ciò avvenga, così come si apprende dallo stesso sito ufficiale, Atac effettuerà alcune chiusure parziali della linea nelle due settimane centrali di Agosto: da venerdì 11 a giovedì 24.

Programma delle chiusure

Qui di seguito si riportano le tre fasi principali delle suddette chiusure:

Fase 1 dall’11 al 13 agosto: chiusura della tratta da Anagnina a Cinecittà per l’intero servizio;

Fase 2- dal 14 al 18 Agosto: chiusura della tratta da Ottaviano a Arco di Travertino per l’intero servizio;

Fase 3-dal 19 al 24 Agosto: chiusura della tratta da Repubblica a Battistini per l’intero servizio.

Nelle tratte interrotte verranno attivati servizi di bus sostitutivi che collegheranno le stazioni chiuse.

Dal 25 agosto il servizio tornerà regolare sull’intera linea A con chiusure alle ore 21, da domenica a giovedì. Cos come sta già avvenendo.

Le ultime corse saranno alle 1:30 venerdì e sabato. Tutto ciò per consentire la conclusione dei lavori fino a poco prima di Natale.