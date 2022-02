Roma, Metro B guasta: pendolari rimandati indietro e traffico paralizzato. Aperte le ZTL

Ancora un guasto sulla Linea B della Metro a Roma. Questa mattina sono stati moltissimi i pendolari che si sono visti letteralmente rimandare indietro, senza neanche l’alternativa dei bus sostitutivi – istituiti solo poco dopo – a causa di un guasto che ha coinvolto l’intera tratta compresa tra Laurentina e Jonio.

il guasto era già presente alle ore 5:30 e i pendolari sono giustamente andati in crisi. Ma il problema è andato aumentando con il passare delle ore: il guasto non si riusciva a risolvere, nonostante la presenza dei tecnici sul posto, e nel frattempo, nonostante fossero stati istituiti alcuni bus sostitutivi, nella Capitale il traffico iniziava ad andare in tilt.

Roma, Metro B guasta: traffico in tilt

“Le operazioni sono state condotte in piena sicurezza per i passeggeri. Gli operatori Atac sono già sul posto per l’intervento. Al contempo l’azienda ha attivato un servizio di bus sostitutivi per favorire il trasporto dei passeggeri nelle tratte oggetto di interruzione. Atac si scusa per i disagi e assicura che sta provvedendo con la massima celerità alla risoluzione dei problemi”, recita il messaggio della società capitolina.

Questa mattina, vista la drammaticità della situazione, è intervenuto l’assessore uscente ai Trasporti di Roma Stefano Esposito, che su Twitter ha annunciato l’apertura dei varchi della Ztl. “Visto il fermo della Metro B, entro 15 minuti verranno aperti i varchi della Ztl Roma”.

Nel frattempo un altro tweet, stavolta di Atac, annuncia che la metro B/B1 è stata riattivata, seppur con tanti rallentamenti. La linea, infatti, è attiva solo nelle tratte San Paolo-Laurentino e Monti Tiburtini-Jonio. Nella tratta da Piramide a Termini-Tiburtina-Libia Atac consiglia di utilizzare i treni locali.