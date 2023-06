Roma, Metro C in tilt: evacuati i passeggeri

Intorno alle 13 di oggi, lunedì 26 giugno, l’apertura di un interruttore extrarapido – è il sistema attualmente in uso su tutte le locomotive elettriche per la protezione dei circuiti in alta tensione – a bordo di un treno nei pressi della stazione Metro C di Borghesiana, ne ha impedito il proseguimento della marcia. Deve essere rimasti molto disorientati i passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio, anche perché si resa necessaria l’evacuazione in sicurezza del convoglio.

Passeggeri evacuati dal treno

Il personale ATAC, sia attraverso la Sala Operativa Centrale, sia per mezzo di operatori sul posto, è intervenuto per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni, assistendo e conducendo i passeggeri verso la vicina banchina di stazione, dove pochi minuti dopo è arrivato il convoglio successivo grazie al quale i viaggiatori hanno potuto proseguire la corsa.

Intanto hanno preso il via i lavori a piazza Venezia

Solo qualche giorno fa, proprio per la linea C della metro, è stato aperto il cantiere a Piazza Venezia che attraverserà piazzale Clodio e arriverà fino alla Farnesina. I lavori per la terza linea della metropolitana di Roma, considerata non solo come un mezzo di trasporto, ma anche come un museo sotterraneo, proseguono e verranno portati a compimento entro il 2032. Si tratta di un’infrastruttura che ha la particolarità di attraversare siti storico-archeologici. Un impegno di non poco conto quello degli addetti ai lavori che sono chiamati a realizzare l’opera nel rispetto dei beni culturali presenti.

La stazione realizzata a 45 metri di profondità

E a piazza Venezia la stazione raggiungerà i 45 metri di profondità e si prevede che andrà a servire circa 85mila utenti al giorno. Un’opera fondamentale per Roma e i suoi cittadini, ma anche per i numerosi turisti che raggiungono la Capitale anche per visitare i musei. Grazie a questa linea i viaggiatori potranno facilmente accedere a tre aree museali: Palazzo Venezia, il Vittoriano e i Fori Imperiali