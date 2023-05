Roma, metro C: vandali premono i pulsanti di emergenza, circolazione in tilt

Roma. Corse della metro C in tilt. Stavolta la causa dei disagi e dei disservizi non è da imputare a guasti tecnici, bensì all’opera dei vandali il cui ultimo “passatempo” pare essere quello di premere i pulsanti di emergenza, così da far fermare il treno con tutte le relative conseguenze, nonché estenuanti perdite di tempo.

Gli atti di vandalismo sulla metro C

L’azione dei vandali determina il blocco della circolazione dei treni, costringendo di fatto Atac a chiudere linea e stazioni fino al ripristino delle normali condizione di viabilità. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto sabato 6 maggio, quando intorno alle 23 circa la circolazione sulla linea è stata interrotta. In questa circostanza, fortunatamente, il disservizio non ha creato tanti disagi in quanto, non essendo un orario di punta, sui convogli non c’erano molti passeggeri. A seguito dei fatti l’azienda ha spiegato la situazione sui propri canali social: “A causa di un atto vandalico nella stazione Pigneto sono stati costretti a interrompere il servizio su tutta la linea”. Ora, le lamentele da parte degli utenti – alcuni dei quali usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro – non si fanno attendere. Nella fattispecie, ciò che sorprende è la facilità con cui si possano compiere simili atti e la relativa, scarsa sicurezza.

Approvato il progetto della tratta Venezia- Colosseo

Tuttavia, restando in tema metropolitana ci sono anche delle buone notizie. Sempre rispetto alla metro C, è stato approvato il progetto definitivo della tratta Piazza Venezia Colosseo. Firmata da Maria Lucia Conti l’ordinanza di approvazione del progetto e il quadro economico. A renderlo noto l’assessore alla mobilità Patané, ecco cosa ha detto: “Le ultime settimane sono state estremamente importanti per la terza linea della metropolitana di Roma: prima la Commissaria straordinaria del Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C; poi, grazie all’impegno e alla determinazione del sindaco Gualtieri, il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio i fondi per il proseguimento della Metro C fino a Farnesina e ora è arrivata un’altra importante notizia che ci consente di guardare al futuro della linea C con rinnovato ottimismo”, ha concluso.

Immagine di repertorio