Roma. Mezzo Ama a fuoco, utenti scatenati sui social: ‘Finalmente la nuova serie: Monnezza burning’

Un mezzo per la disinfestazione ha preso fuoco stamattina, giovedì 30 maggio, in via dei Romanisti a Roma. Ancora una volta è stata Welcome to Favelas a immortalare il momento e pubblicarlo sui social, scatenando, inevitabilmente, commenti da parte dei romani.

Utenti scatenati sui social

Non sono mancate le battute sarcastiche di chi ha sottolineato: ‘Finalmente torna la serie dei mezzi comunali che prendono fuoco. Ho visto tutte le puntate di quella sugli autobus’ e un altro utente che sulla stessa scia, evidenzia: ‘E’ iniziata la nuova serie, monnezza burning’. E poi c’è chi torna alla consueta sfida Roma-Lazio e per scherzo evidenzia: ‘Sicuramente opera de un laziale’ e ancora: ‘Evidentemente era un laziale’.

Una fitta nuvola di fumo s’è sprigionata dal mezzo

Per quanto il fatto abbia attirato l’attenzione di molti, soprattutto curiosità, non sembra che i residenti o i passanti siano rimasti particolarmente scossi nel vedere la fitta nuvola di fumo sprigionarsi dal mezzo. Un po’ di attenzione per evitare di trovarsi coinvolti, ma poi tutto come al solito, auto e mezzi pubblici hanno proseguito il loro tragitto, senza neanche mostrare grande interesse per quanto stava succedendo. Come se tutto rientrasse nella norma, insomma…