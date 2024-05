Roma, ‘Mi devi rinnovare il documento’: titolare del Caf minacciata con un bastone

Paura ieri per la titolare di un Caf, Centro di assistenza fiscale, in Viale Castrense in zona Montemigliore a Roma, che si è vista minacciare da un uomo con un bastone di legno che pretendeva il rinnovo del documento di identità.

L’uomo originario del Bangladesh, in evidente stato di alterazione, forse a causa dell’assunzione di alcol, poco prima delle 19, ha raggiunto la sede del Caf e impugnando un bastone ha ‘sollecitato’ la donna a rinnovargli il documento.

Terrorizzata la titolare dell’attività si è barricata all’interno dell’ufficio e ha dato l’allarme alle forze dell’ordine, dando l’allarme al numero di emergenza unico, il 112. In breve sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno raccolto la denuncia e arrestato l’uomo per violenza privata.

L’arrestato è stato condotto in caserma in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di piazzale Clodio, per la celebrazione del rito direttissimo. Il bastone è stato sequestrato e per fortuna, a parte il grande spavento della donna presa di mira dal malintenzionato, nessuno si è fatto male e non si sono registrati danni a cose.