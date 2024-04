Roma-Milan, tifoso giallorosso fermato ai tornelli con 47 bustine di cocaina

Nel corso dei consueti controlli pre-partita, disputata ieri all’Olimpico, Roma – Milan, valido per l’accesso alla semifinale di Europa League, la Polizia ha svolto i consueti controlli, anche in considerazione del record di presenze che si è registrato. Un servizio volto a evitare disordini e non solo…

I controlli ai tornelli di accesso allo stadio

È stato nel corso delle fasi di accesso allo stadio, che il personale della Polizia di Stato del Commissariato di PS “Prati’, durante il controllo effettuato ai tornelli di accesso nei confronti di un 45enne, tifoso della Roma, nel settore curva Sud, ha rinvenuto, ben occultato dallo stesso, un significativo quantitativo di sostanza stupefacente.

La perquisizione personale e il rinvenimento della droga

A insospettire le forze dell’ordine è stato il nervosismo manifestato dal tifoso che ha spinto gli operanti a un’attività più approfondita di controllo. Gli agenti presenti allo stadio Olimpico, a seguito di perquisizione, hanno trovato addosso all’uomo, ben nascoste, 47 bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Il 45enne è stato arrestato

Pertanto il soggetto, tifoso romanista attiguo agli ambienti ultras del tifo giallorosso, dell’età di circa 45 anni, è stato arrestato con l’accusa di “detenzione di sostanza stupefacente con la finalità di spaccio“.

Si rappresenta che gli elementi indiziari raccolti fanno riferimento alle indagini preliminari e che il soggetto arrestato è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.