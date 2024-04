Roma, minacce al responsabile del supermercato per mettere a segno la rapina

Ha preso dagli scaffali del supermercato tutto quanto è riuscita a nascondersi addosso e poi ha cercato di allontanarsi senza passare dalla cassa. Ma il responsabile del negozio l’ha vista e invitata a fermarsi, solo che la donna, di tutta risposta, ha iniziato a minacciarlo e tentato di scappare. Una fuga terminata subito, visto che è stata fermata dai Carabinieri.

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile. La donna, un 25enne già nota alle forze dell’ordine, è entrata nell’esercizio commerciale in via della Lega Lombarda e ha prelevato alcuni articoli dagli scaffali e dopo esserseli nascosti addosso, ha tentato di oltrepassato le casse senza pagare la merce.

Le minacce al responsabile del negozio

Pensava forse di non essere stata vista, invece, il responsabile dell’esercizio commerciale deve aver seguito la sequenza dei fatti e ha tentato di fermarla. Un tentativo vano, visto che la 25enne per riuscire ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce, lo ha minacciato.

La 25enne s’è trovata di fronte una pattuglia dei Carabinieri

Del tutto inaspettatamente, però, la donna s’è trovata di fronte a una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna che l’ha fermata e ha proceduto a restituire la merce, del valore di circa 400 euro, al responsabile del negozio, mentre la 25enne è stata condotta in caserma. Dovrà rispondere di rapina.