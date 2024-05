Roma, minacce e botte al titolare del minimarket per rapinare birre: arrestato

Ha rapinato un minimarket di alcune birre, minacciando e aggredendo il titolare e un dipendente dell’esercizio commerciale, ma è finito in manette.

Le minacce e l’aggressione

È successo la scorsa notte, tra sabato e domenica 5 maggio, in viale di Pescina Gagliarda, zona Ponte Galeria. Un uomo è entrato nel negozio e, in presenza di una cliente, ha prima minacciato e poi aggredito il gestore e un dipendente, entrambi cittadini del Bangladesh, per poi prelevare alcune birre e allontanarsi.

Tenta la fuga, ma viene intercettato dai Carabinieri

Una volta fuori, il tentativo di fuga del malvivente non è passato inosservato agli uomini di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria che stava passando proprio in quel momento. I militari, insospettiti da quella corsa, lo hanno bloccato.

I soccorsi ai feriti

In breve è stato chiaro quanto era successo qualche minuto prima nel vicino minimarket e gli uomini dell’Arma hanno immediatamente raggiunto l’attività commerciale per soccorrere le vittime dell’aggressione che successivamente sono state medicate presso il centro di cure primarie di Fiumicino per le contusioni riportate e giudicate guaribili in 2 e 3 giorni.

I Carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina e lo hanno portato in caserma.