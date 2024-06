Roma, “Mio figlio s’è barricato in casa con mia moglie e ha un fucile da sub”: paura al Tuscolano

Paura stamattina, lunedì 17 giugno, in un appartamento di via Terni, nel Tuscolano a Roma. Un 42enne s’è barriccato in casa, con la mamma invalida. A dare l’allarme è stato il padre del 42enne, al quale quest’ultimo si rifiutava di aprire la porta. Nella richiesta di aiuto, l’uomo terrorizzato per le sorti della moglie allettata, ha sottolineato: ‘Mio figlio ha un fucile da sub’.

Quelli che sono seguiti sono stati momenti concitati per paura che il 42enne potesse decidere di fare del male alla donna. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai Vigili del fuoco che si sono messi subito all’opera per risolvere la situazione.

Polizia e Vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento

I soccorritori sono stati tempestivi nell’intervento, riuscendo a entrare nell’appartamento del terzo piano dal balcone. Una volta dentro poliziotti e Vigili del fuoco hanno bloccato l’uomo, accompagnato poi in Commissariato per gli accertamenti del caso utili a capire come mai abbia deciso di barricarsi in casa con la madre. Le forze dell’ordine hanno, però, notato che l’uomo non impugnava il fucile da sub.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118

Gli operatori di Polizia intervenuti hanno, inoltre, potuto constatare che la donna era a letto in buone condizioni, il figlio non le aveva torto un capello. A scopo precauzionale, però, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.