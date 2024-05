Roma, modifiche nella circolazione ferroviaria per lavori: ecco i treni coinvolti

A partire dalla giornata di domani 12 maggio e fino a domenica prossima, 19 maggio, potrebbero registrarsi disagi per chi viaggia in treno. Trenitalia ha annunciato modifiche nella circolazione ferroviaria che coinvolgeranno i convogli regionali e quelli ad Alta velocità.

Annunciati lavori di manutenzione

A provocare qualche difficoltà per i viaggiatori potrebbero essere gli interventi programmati nelle stazioni di Termini, Tiburtina e Orte. Lavori di manutenzione pianificati per i quali non si escludono modifiche alla circolazione ferroviaria.

Quali sono le variazioni annunciate da Trenitalia

Già a partire da domani, domenica 12 maggio, sono annunciati cambiamenti che potrebbero coinvolgere i treni Frecciarossa, ma anche i convogli regionali. Sono previsti bus sostitutivi tra Poggio Mirteto/Fara Sabina e Roma Tiburtina e tra Orte e Roma Termini.

Anche nella giornata di martedì 14 maggio prossimo i treni Roma-Napoli, via Formia e Roma- Nettuno potrebbero subire delle modifiche. Così come venerdì 17 maggio prossimo sono annunciati possibili disagi per i regionali e regionali veloci sulle linee: Roma-Terni – Foligno -Perugia e Roma – Fabriano -Ancona. Un servizio bus è stato predisposto tra Terni, Orte, Roma Tiburtina e Roma Termini. Mentre domenica prossimo, 19 maggio, saranno i treni delle linee Roma-Cassino, Roma-Napoli, Roma- Nettuno e Roma -Avezzano a poter essere interessati da disagi.

Ulteriori modifiche verranno annunciate sul sito dell’azienda

A dare informazioni dei cambiamenti programmati a causa di lavori di manutenzione sui tratti ferroviari interessati è Trenitalia che darà comunicazione agli utenti di tutte le variazioni previste giorno per giorno sul sito ufficiale dell’azienda.