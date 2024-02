Roma, molesta donne e bambine in monopattino: paura a Monteverde

Roma, donne e bambine molestate con il pretesto delle informazioni stradali. Uomo segnalato alle autorità: la dinamica.

Indicazioni stradali per nascondere molto altro. Questo faceva e continua a fare un uomo di mezza età nel quartiere Monteverde a Roma: la dinamica è sempre la stessa. Si affianca in monopattino poi le bracca: donne, bambine e ragazze cadute nelle sue grinfie. La gentilezza come arma e anticamera della violenza. Aumentano le segnalazioni nel quartiere.

Questo incrementa anche la paura. Basta poco per cadere nella rete. Fortunatamente non tutte si lasciano sopraffare dagli eventi e riescono, in qualche maniera, a difendersi. Non può bastare così. Ecco perchè si continua a rastrellare la zona a tappeto, per evitare reiterazioni. I racconti delle ragazze coinvolte, che si confessano al Messaggero, sono agghiaccianti.

Roma, molestie a donne e bambini: panico a Monteverde

Un tocco, una mano nel posto sbagliato. Quella carezza di troppo al fine di compromettere una giovane vita che dovrà fare i conti con il trauma ancora per molto tempo. Una violenza sottile, tacita e seriale che ha cominciato a indisporre i residenti. In termini numerici sono 8433 i nuovi provvedimenti in fatto di molestia nella Capitale, 700 le misure cautelari chieste dalla Procura.

Quasi tutte accolte. Segno che il problema persiste ed è serio: dietro quelle cifre ci sono persone, in larga parte donne, che cercano risposte e non possono più sperare di trovarle in una richiesta d’aiuto fugace. Servono maggiori certezze e altrettante possibilità di fare luce su quelle che sono dinamiche reiterate: un passaggio, un’indicazione stradale, con dietro un secondo fine strappato con tutta la violenza possibile.

Rebus sicurezza

Le insidie della quotidianità cambiano forma, ma restano sempre al primo posto nella fonte di ansia e paura da parte di chi cerca soltanto di condurre una vita normale. Le prossime settimane ci sarà un nuovo tavolo di confronto rispetto alla sicurezza nella Capitale che vedrà in primo piano anche questa situazione di Monteverde che presenta dei tratti comuni visti anche in altre zone della città eterna. L’efferatezza ha varie sfaccettature e passa anche sui mezzi di trasporto: dagli autobus ai monopattini. Le sevizie viaggiano indisturbate attraverso vari canali da sgominare e, se possibile, individuare prima che sia troppo tardi.