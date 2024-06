Roma, moto si scontra con un mezzo AMA: morto un 56enne

Incidente mortale a Roma. Moto si scontra con un mezzo AMA, deceduto il centauro. La vittima aveva 56 anni.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri sono intervenute questa mattina, intorno alle 8.00, per i rilievi di un incidente con esito mortale avvenuto in via di Casa Calda, altezza via Pietro Belon, zona Torre Maura.

A perdere la vita un uomo di 56 anni, a bordo di un Honda Silver Wing, a seguito dello scontro con un mezzo AMA. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per riscostruire quanto accaduto.