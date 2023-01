Roma, multe a chi non ha rispettato la domenica ecologica: raffica di sanzioni nel weekend

Domenica ecologica e sicurezza stradale. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati su due fronti nel fine settimana appena trascorso. E nella terza delle cinque domeniche ecologiche sono stati effettuati dalla Polizia di Roma Capitale 1122 controlli , con 120 sanzioni comminate ai veicoli inquinanti non autorizzati a circolare all’interno della fascia verde.

Il bilancio dei controlli sulla sicurezza stradale

A questi numeri si aggiungono quelli legati ai controlli sulla sicurezza stradale effettuati nel fine settimana , che contano 1251 violazioni da parte degli automobilisti. Non sono mancate verifiche ai pubblici esercizi, con 103 multe accertate a seguito dei serrati controlli amministrativi a carico di esercenti irregolari o di avventori colti a consumare bevande alcoliche in strada, fuori l’orario consentito; 5 i minimarket colpiti da sanzioni di quasi 7000 euro ciascuno, perché sorpresi a vendere alcolici ben oltre la mezzanotte, altri 5 in quanto intenti alla vendita dopo le 22 ed altri 4 perché comunque trovati aperti, in violazione dell’Ordinanza sindacale 165/2022. Nel mirino degli operanti, in modo particolare, il centro storico, Trastevere, Campo de’ Fiori , Lungotevere e Ponte Milvio.

Controlli su occupazione di suolo pubblico e ambulanti

Tra le altre irregolarità rilevate, gli agenti hanno principalmente riscontrato violazioni legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico ed alle emissioni sonore eccessive da parte di esercizi di somministrazione, nonché problematiche connesse all’igiene ed alla trattazione dei rifiuti urbani. Gli agenti si sono, altresì, prodigati al fine di tutelare i commercianti regolari, mantenendo alta la guardia anche sugli ambulanti: in tutto sono stati sequestrati quasi 500 articoli, trattasi perlopiù di merce contraffatta, aspetto che ha anche comportato diversi deferimenti all’Autorità Giudiziaria e un daspo urbano.

Altri sequestri sono stati effettuati al mercato domenicale di Porta Portese, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione del fenomeno dell’abusivismo commerciale : 140 gli articoli con marchi contraffatti sequestrati, tra cui scarpe, borse e altro materiale di abbigliamento.