Roma-Napoli, guasto sulla linea ferroviaria: cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

Giornata di passione per i pendolari che devono viaggiare sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. Un guasto sta rallentando i tempi di percorrenza. Un altro guasto, visto che nei giorni scorsi una frana ad Ariano Irpino ha provocato gravi disagi sulla tratta Bari-Roma per la quale sono stati disposti bus sostitutivi, ma che non manca di provocare gravi difficoltà per chi deve viaggiare in treno.

È stata come sempre Trenitalia a dare notizia del problema. ‘Guasto treni Alta velocità sulla linea nei pressi di Gricignano’ ha annunciato stamattina poco dopo le 6 e 30. Nonostante i tecnici si siano messi al lavoro velocemente per ripristinare la linea ferroviaria, si è registrato il caos con ritardi e cancellazioni. I tempi di percorrenza sono andati ad aumentare e non solo sulla linea interessata, ma anche sulle altre collegate.

Il guasto ha avuto ripercussioni anche sulla linea via Formia

Pendolari della Roma- Napoli, via Formia inferociti. Visto che il problema ha, inevitabilmente avuto ripercussioni anche sui treni regionali oltre che su Intercity e Alta Velocità. E allora Trenitalia ha disposto un percorso alternativo, per coloro che da Napoli sono diretti nella Capitale, facendo passare i convogli da Caserta per Cassino. Purtroppo la soluzione non ha mancato comunque di far registrare disagi, visto che i tempi di percorrenza si sono allungati. I ritardi hanno raggiunto anche 120 minuti. Senza contare che alcuni treni sono stati cancellati.

Dopo quasi due ore di lavoro il guasto è stato ripristinato, ma i ritardi proseguono

Solo dopo le 8 e 30 la circolazione ferroviaria sembra sia stata ripristinata, non senza conseguenze per chi doveva raggiungere il posto di lavoro. I ritardi accumulati, infatti, non sono stati recuperati e anche gli altri convogli, almeno per il momento, viaggiano con ritardi considerevoli.