Roma, nasconde cocaina nell’auto: arrestata 42enne, con lei anche il figlio minore

Roma. Era in auto assieme al figlio minorenne quando a seguito di un controllo, i poliziotti l’hanno arrestata. A finire nel mirino della Polizia una donna di 42 anni trovata in possesso di diverse dosi di cocaina giù suddivise e pronti per essere vendute. La 42enne non era sola, con lei anche il figlio minorenne. Questo però non è stata l’unica attività che ha visto impegnati i poliziotti, i quali hanno fermato anche un 33enne, trovato in possesso di dosi di hashish e denaro, quest’ultimo – con tutta probabilità – derivato dall’attività illecita.

Droga a Roma, nascondeva gli stupefacenti nel reggiseno: fermata una donna

I controlli della polizia e gli arresti

Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a prevenire i reati legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Nella fattispecie, gli arresti stati effettuati in zona Nomentana dagli agenti del II Distretto Salario-Parioli e del Commissariato Porta Pia. I primi, dopo una breve attività di osservazione, hanno fermato un’autovettura sospetta guidata da un ragazzo, di 33 anni, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e denaro. Ma non finisce qui. Gli agenti del commissariato di Porta Pia invece, hanno arrestato una donna di 42 anni che, alla guida della propria macchina e assieme al figlio minorenne, era in possesso di diverse dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. In entrambi i casi l’arresto è stato convalidato.