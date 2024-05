Roma, NCC si schianta contro la Volante della Polizia, giovane agente in codice rosso

Incidente stamattina sulla Cristoforo Colombo tra una Volante della Polizia di Stato e un’autovettura NCC. Grave un giovane poliziotto di 28 anni. Cosa è successo.

Sono stati almeno due i gravi incidenti stradali – ma non è certo una novità – registrati in queste ore nella Capitale. Il primo, che vi abbiamo riportato in questo articolo, è avvenuto nella zona del litorale intorno alle 7.30, a Ostia Antica, ed ha provocato due feriti, di cui uno soccorso in elicottero; circa due ore dopo, invece, un altro sinistro ha coinvolto la Cristoforo Colombo: e anche questo, purtroppo, ha avuto conseguenze significative.

Grave incidente sulla Colombo oggi, ferito agente di Polizia

L’impatto, per cause in fase di accertamento, è avvenuto all’altezza di via Alessandro Severo, in piena zona Eur. A scontrarsi sono stati un NCC e un veicolo in servizio della Polizia di Stato: ad avere la peggio è stato l’agente di Polizia, un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso al Campus Biomedico di Trigoria.

A bordo dell’NCC invece, un Opel Vivaro condotto da una donna di 56 anni, erano presenti alcuni clienti che stavano andando a Fiumicino. Nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto.

L’incidente sulla Via Ostiense

Si tratta, come detto, del secondo grave incidente avvenuto in poco tempo a Roma stamattina, venerdì 17 maggio 2024. L’altro sinistro, citato già in apertura di questo articolo, si è verificato sulla Via Ostiense ed ha coinvolto una Smart e uno scooter; ad avere la peggio è stato il motociclista che a causa delle ferite riportate è stato portato in Ospedale mediante l’eliambulanza. Chiusa la strada per i rilievi con disagi e ripercussioni alla viabilità di zona per circa due ore. Ferito anche un secondo uomo, portato al Grassi per accertamenti.