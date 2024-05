Roma, negozi con carenze igieniche e senza permessi per vendere tabacchi: scattano le multe

Controlli nella periferia est di Roma su attività commerciali, sulla circolazione stradale e contro ogni forma di illegalità e degrado. Sono stati 50 militari dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, unitamente ai colleghi della Compagnia di Frascati, quelli del N.A.S. e N.I.L. di Roma e del Nucleo Cinofili a eseguire il servizio, fortemente voluto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli accertamenti sulle attività commerciali

Sono state diverse le attività commerciali sottoposte a verifiche. Sono state elevate sanzioni per 3mila euro nei confronti della titolare di un negozio situato in via Salvatore Barzalai, in quanto sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, omessa indicazione Haccp e mancata autorizzazione del Monopolio di Stato per la vendita di tabacchi, e anche nei confronti della proprietaria di un locale in via Francesco Di Benedetto per riscontrate irregolarità nel contratto lavorativo di dipendente part-time.

Posti di blocco

Sono, inoltre, stati eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale che hanno permesso di identificare 82 persone ed effettuare accertamenti su 70 veicoli, elevando decine di contravvenzioni al codice della strada e di sequestrare un’autovettura intestata a un 30enne romano, già noto per precedenti reati inerenti agli stupefacenti, appartenente ad una nota famiglia di origine sinti, in quanto era senza copertura assicurativa.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso dei controlli alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno anche arrestato un 52enne romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha opposto resistenza e inveito contro i Carabinieri che stavano eseguendo un accertamento domiciliare al figlio minore, sottoposto al regime di permanenza in casa a seguito di arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo la verifica inopportuna.