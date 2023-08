Roma. Negozianti ‘zozzoni’, abbandonavano rifiuti in strada: multati in 23

negozianti “zozzoni”, dediti all’illecito abbandono di rifiuti. In particolare, le mirate verifiche hanno permesso di accertare diverse sanzioni a carico di 23 esercenti. Roma. Controlli a tappeto della Polizia Locale nei confronti di 40 attività commerciali del centro storico. Sorpresi, dediti all’In particolare, lehanno permesso di

I controlli della polizia locale e l’abbandono illecito dei rifiuti

Le sanzioni applicate dagli agenti a seguito degli specifici e capillari controlli effettuati ammontano ad oltre 4.000 euro. Sanzioni, come anticipato, a carico di 23 esercenti per abbandono di rifiuti su strada, errato conferimento e violazioni in tema di regolamento comunale. Tali irregolarità sono emerse dai controlli di questo fine settimana nei confronti di circa 40 attività commerciali in zona Centro Storico. Verifiche attuate dalle pattuglie del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia di Roma Capitale. Ma non finisce qui.

Tre operai colti sul fatto

Le verifiche hanno permesso di individuare anche tre operai fermati mentre stavano scaricando materiale edile, mobili, materassi ed elettrodomestici vicino a dei cassonetti in viale Manzoni e via Costantino, zona Ostiense. L’intervento tempestivo degli agenti è stato reso possibile anche grazie a delle segnalazioni di alcuni residenti, che hanno fornito elementi utili a risalire agli autori degli illeciti, compiuti poco prima dell’arrivo delle pattuglie. In entrambi i casi i rifiuti sono stati rimossi a spese dei responsabili.

Il problema dei rifiuti a Roma

Quanto finora descritto non può non far pensare all’emergenza rifiuti. Annoso e delicato problema che la Capitale, purtroppo, si ritrova ad affrontare a più riprese e che nel periodo estivo emerge in modo ancor più prepotente. Lo scenario, alla mercé di cittadini e turisti, è sempre il medesimo: strade affollate, ricolme di cumuli di spazzatura fanno capolino in varie zone cittadine e certamente non rappresentano uno dei più accoglienti biglietti da visita. Se a ciò si aggiungono i comportamenti pocanzi descritti, il desolante e maleodorante quadro è presto completo.