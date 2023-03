Roma, nel X municipio arrivano le telecamere contro criminalità e abbandono dei rifiuti: il piano

Al X municipio arriva anche il piano per la sicurezza ed il decoro. Piano che tra pochi giorni e precisamente il prossimo 21 marzo alle 11.30 verrà illustrato ai cittadini. La presentazione si terrà nell’Aula Massimo Somma dal Presidente del Municipio Mario Falconi. Dunque, oltre alla presentazione del piano atto a monitorare ponti e sottopassi, così da migliorare la sicurezza stradale ecco che anche il piano inerente alla sicurezza e al decoro è pronto a fare capolino.

Ostia, niente bagnini e spiagge sporche: cittadini puliscono l’arenile, ‘Meritiamo decoro, non rifiuti’ (FOTO)

Il piano per combattere degrado e criminalità al X Municipio

La presentazione del piano integrato per la sicurezza e il decoro che, come detto, verrà reso nota ai cittadini il prossimo 21 marzo alle 11.30 presso l’Aula Massimo Somma dal Presidente del Municipio Mario Falconi. In questa circostanza saranno elencati i punti che fanno parte di una strategia integrata di sorveglianza del territorio, coordinata da istituzioni, forze dell’ordine, polizia locale e che si baserà su due elementi: la prevenzione degli illeciti da un lato e la loro sanzione dall’altro. Nella fattispecie, il programma prevede che attraverso una cabina di regia venga effettuato il monitoraggio del territorio grazie all’uso delle immagini e di foto trappole così da contrastare gli illeciti ma anche, più in generale la criminalità e l’abbandono dei rifiuti.

Le tecnologie

Al fine di dare attuazione al piano non verranno utilizzate solamente le nuove tecnologie ma si punterà anche su un maggior coordinamento tra enti e forze dell’ordine. Un piano importante quello che verrà presentato il prossimo 21 marzo ma il X Municipio non è l’unico territorio che è pronto a munirsi di un piano di sicurezza volto alla tutela del decoro, dell’ambiente e al contrasto della microcriminalità. Ne è un esempio quello che sta avvenendo anche nella Capitale dove la Polizia Locale di diversi municipi sta posizionando telecamere e foto trappole per prevenire i reati legati alla microcriminalità e dissuadere coloro che abbandonano in modo sconsiderato rifiuti tossici, inquinanti ed ingombranti.