Roma: “Non ho soldi, volevo anche io la calza della Befana”, clochard sorpreso a rubare cioccolatini

E’ entrato la mattina del 6 gennaio in un supermercato sulla Prenestina. Poi, pensando di non essere visto, ha fatto incetta di dolci e cioccolatini ma è stato sorpreso dai dipendenti. Ai poliziotti si sarebbe così giustificato: “Volevo anche io una calza”.

Dolci, l’immancabile carbone, caramelle e cioccolatini. Chi, nonostante l’età, non ama ricevere una calza della Befana? Ed è stata forse proprio l’idea di non poterne ricevere una a spingere un senzatetto straniero lo scorso 6 gennaio ad entrare in un supermercato e a prendere dagli scaffali dolciumi vari. Uscendo però dal negozio senza pagare.

Immediatamente, una volta varcata la soglia d’ingresso, l’uomo è stato notato da un dipendente che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono quindi intervenute le Volanti della Polizia di Stato.

Senza tetto ruba dolci dal supermercato a Roma

E gli agenti di Polizia lo hanno trovato ancora nei pressi del market, in Via Attilio Piccioni, seduto come se nulla fosse su una panchina intento a gustarsi i dolciumi trafugati. Alla richiesta di spiegazioni il clochard avrebbe ammesso: “Non ho soldi ma anche io volevo una calza della Befana”.

Il bottino, quantificato in circa 300 euro, è stato quindi riconsegnato al supermercato. Per l’uomo invece, un 44enne senza fissa dimora, è scattato inevitabilmente l’arresto. Adesso dovrà rispondere di furto aggravato.

I precedenti

Se da un lato dunque il gesto, in un certo senso, anche se chiaramente non giustificabile, chiaramente tira in ballo l’aspetto umano della vicenda, dall’altro c’è da dire che il “curriculum” del clochard non muoverebbe a suo favore. Il 44enne avrebbe infatti a suo carico diversi precedenti, sempre per reati contro il patrimonio, per fatti avvenuti oltre che a Roma, anche nel frusinate e perfino in Sardegna. Insomma, un ladro dal “volto umano” ma anche recidivo. A raccontare la vicenda stamattina è stato Il Messaggero.