Roma. ‘Non può stare sul bus senza mascherina’: prima molesta i passeggeri, poi aggredisce gli agenti

E’ salito sul bus, un mezzo Atac della linea 791, senza mascherina di protezione. E, quando gli altri passeggeri e l’autista gli hanno fatto notare che avrebbe dovuto indossare il dispositivo di protezione, per tutta risposta ha iniziato a molestare le persone a bordo.

E’ successo questa mattina a Roma, in viale Marconi. Vedendo che il passeggero non era intenzionato a rispettare le regole ma che, al contrario, si stava agitando parecchio l’autista ha deciso di chiedere supporto a una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che stava transitando per un servizio di controllo in zona.

A bordo del bus senza mascherina prima molesta i passeggeri, poi aggredisce gli agenti

Gli agenti, rispondendo subito all’autista Atac, sono saliti a bordo e hanno invitato l’uomo, un cittadino di nazionalità albanese di 38 anni , a scendere dal mezzo pubblico ea indossare la mascherina. Ma il 38enne non ha preso bene l’invito e, invece di mettere il dispositivo di protezione, dopo che gli agenti a fatica lo avevano fatto scendere ha iniziato a reagire. Al momento in cui gli hanno chiesto i documenti, infatti, il trentottenne ha cercato di sottrarsi al controllo, aggredendo e iniziando a spintonare gli operanti, nel tentativo di allontanarsi. L’uomo, immediatamente bloccato, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.