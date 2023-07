Roma, notte di terrore per una coppia di anziani: sequestrati e rapinati

Roma. Notte di paura per una coppia di anziani rimasta vittima di una rapina in piena regola. Ad insospettire i coniugi alcuni rumori che li hanno spinti a vederci chiaro. Poi, l’amara sorpresa. Gli anziani si sono trovati faccia a faccia con i malviventi che non hanno esitato a minacciarli. Messo a segno il colpo, i rapinatori sono scappati facendo per il momento perdere le proprie tracce. In corso le indagini da parte delle autorità per consegnarli alla giustizia.

Roma, tabaccaio rapinato di 30mila euro reagisce e spara contro i banditi: paura a Torresina

La rapina nella notte agli anziani coniugi

I fatti sono avvenuti lo scorso 30 giugno nel quartiere Esquilino e precisamente in un’abitazione sita in via Emanuele Filiberto. Al centro dalle vicenda una coppia di anziani coniugi di 81 e 77 anni che al momento dei fatti stava dormendo. A svegliarli alcuni rumori, dopodiché l’incontro con i rapinatori che non hanno esitato a minacciarli con tanto di cacciaviti. Ad agire erano in due, entrambi con volto travisato e, approfittando della paura delle vittime, hanno fatto razzia di quanto vi fosse all’interno dell’abitazione. Portati via un telefono cellulare, diversi monili in oro e mille euro in contanti. Il valore della merce rubata è ancora in via di quantificazione. Un vero e proprio incubo per la coppia che ha poi fatto scattare l’allarme. Chiesto l’aiuto dei vicini e allertato il 112 sul posto sono giunte alcune volanti della polizia per tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini

Purtroppo, all’arrivo dei poliziotti era ormai troppo tardi. I malviventi si erano già dileguati, inutili le ricognizioni effettuate nel quartiere e nelle immediate vicinanze. Sul posto è poi giunto anche il personale del 118 ma gli anziani coniugi non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere. Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità dei malviventi e secondo quanto si apprende sembrerebbe che i rapinatori siano due stranieri dell’Est Europa. La caccia ai rapinatori è aperta.