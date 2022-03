Roma, nuove assunzioni in AMA: cercasi 155 operatori ecologici a tempo indeterminato

Nuove assunzioni all’AMA, l’azienda di raccolta rifiuti della di Roma. E’ di oggi, infatti, l’approvazione di una determina da parte della Direzione Generale dell’azienda per l’assunzione di 155 nuovi lavoratori a tempo indeterminato.

AMA assume 155 operatori ecologici

I candidati che saranno assunti, dopo aver superato le selezioni del personale, svolgeranno la mansione di operatori ecologici. In particolare si occuperanno dello svuotamento dei cassonetti e della pulizia e spazzamento delle strade, in tutti i quadranti della città. Attraverso queste nuove assunzioni, l’AMA dovrebbe riuscire a garantire un notevole potenziamento dei servizi di igiene urbana, specialmente la domenica. Per i 155 nuovi posti di lavoro ci sarà “un impegno di spesa pari a circa 2,7 milioni di euro” per l’azienda romana.