Roma, nuovi sgomberi a Pietralata e Tor Bella Monaca (FOTO)

Blitz nelle prime ore della mattina di oggi, 8 marzo, degli agenti del Commissariato di Polizia insieme agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale, per procedere allo sgombero di appartamenti occupati abusivamente in zona Pietralata e Tor Bella Monaca. Un’operazione che preso il via alle prime luci dell’alba di oggi.

La lotta all’occupazione abusiva di alloggi Ater

Le attività sono tutt’ora in corso e ancora non è chiaro quante siano le case occupate abusivamente. Di certo caschi bianchi e poliziotti sono sul posto in forze per l’operazione che con ogni probabilità andrà avanti per ore. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta in merito al fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi Ater. L’intervento di stamattina, infatti arriva a pochi giorni da quello di San Basilio, nel quale vigili urbani e agenti di Polizia hanno liberato ben quattro appartamenti.

L’operazione di oggi è scattata alle 6 del mattino

E stamattina le attività sono iniziate intorno alle 6. Una task force composta da gruppi Gssu, Spe, VI Torri e IV Tiburtino della polizia locale e gli agenti della polizia di Stato sono accorsi nei due quartieri romani, precisamente in via Santa Rita da Cascia e via Silvano da Pietralata. In tutto sembra che gli sgomberi riguardino cinque appartamenti tra la zona di Tor Bella Monaca e quella di Pietralata. Ma le operazioni sono in corso proprio in questo momento e gli investigatori, almeno per ora, non forniscono elementi dettagliati su quanto sta succedendo. Bisognerà aspettare ancora un poco per avere tutti i dettagli del blitz che ancora una volta va a colpire alloggi Ater occupati abusivamente.

San Basilio, Ostia, Tor Bella Monaca e ora anche Pietralata sono tutte zone della Capitale che vengono tenute sotto costante controllo dalle forze dell’ordine che sanno bene che si tratta di zone nelle quali il fenomeno dell’occupazione abusiva rappresenta un problema dilagante.