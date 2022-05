Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: orari e come prenotarsi

Proseguono anche nel mese di maggio gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte d’identità elettroniche. Nella giornata di sabato 7 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV.

Come richiedere la Carta d’Identità elettronica

I 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, saranno aperti unicamente sabato 7 maggio dalle 8.30 alle 16.30, mentre resteranno chiusi domenica 8 per interventi della società Sogei – Ministero dell’Interno sul sistema informatico ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento. Per l’apertura straordinaria di sabato prossimo sarà possibile prenotarsi venerdì 6 maggio dalle ore 9 fino a esaurimento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

Parla l’Amministrazione

“Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi e dagli ufficiali di anagrafe. Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle carte d’identità elettroniche e incrementare le possibilità di accesso al servizio” ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Open Day Carta d’Identità elettronica: municipi coinvolti e orari

MUNICIPI:

Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 15.30

Municipio XIV: la sede di Piazza di S.Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT: