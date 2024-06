Roma: nuovo sgombero nell’ex fabbrica di penicillina, il blitz all’alba di oggi

E’ in corso dalle prime luci dell’alba lo sgombero del sito industriale dismesso “ex Penicillina” nella zona di Ponte Mammolo a Roma. L’intervento segue quello avvenuto nello scorso ottobre: in campo stamani tutti i corpi di Polizia. Gli aggiornamenti.

Ancora un blitz per liberare l’immobile dove un tempo sorgeva la fabbrica di penicillina a Roma. Oggi, giovedì 13 giugno 2024, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, sono intervenuti nuovamente presso il sito dismesso finito negli ultimi anni più volte occupato. L’ultimo intervento, lo ricordiamo, era stato eseguito infatti nell’ottobre scorso: purtroppo però, come già accaduto in passato, in questi mesi lo stabile era stato nuovamente oggetto di intrusioni abusive. Tanto da dover predisporre un nuovo intervento.

La storia

L’ex fabbrica di penicillina LEO Roma, lo ricordiamo, è ciò che rimane di un complesso industriale di Roma, situato nel quartiere Ponte Mammolo, al decimo km di via Tiburtina, nel quale era ospitata la produzione farmaceutica dell’antibiotico Penicillina. Già nel 2022 l’edificio era stato liberato dagli occupanti e, prima ancora, un altro blitz era avvenuto nel 2018. Quindi gli interventi sopra menzionati dell’ottobre scorso. Purtroppo però di soluzioni definitive per impedire le occupazioni abusive, in attesa di capire gli sviluppi del blitz odierni, sembrano non essercene.

Notizia in aggiornamento