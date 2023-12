Roma, occupa abusivamente un alloggio Ater e lo ristruttura senza permessi: 28enne nei guai

I Carabinieri di San Basilio, insieme ai colleghi di Monte Sacro e con il supporto del Nas. Del Nil e dell’unità cinofila di Santa Maria di Galeria, nella giornata di ieri hanno svolto controlli nel quartiere di San Basilio. Non solo controlli antidroga, ma anche controlli contro ogni forma di illecito.

Giovane occupa abusivamente un alloggio Ater

È stato nel corso degli accertamenti sul territorio che gli uomini dell’Arma si sono trovati in via Corinaldo, un 28enne italiano che aveva occupato un alloggio di edilizia popolare senza alcun titolo. Non solo l’uomo aveva occupato abusivamente l’appartamento, ma aveva anche proceduto ad apportarvi modifiche strutturali, anche in questo caso, senza alcuna autorizzazione.

Il giovane è stato sgomberato e l’appartamento restituito all’ente proprietario

Da accertamenti dei militari la casa è risultata di proprietà dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, l’Ater, e hanno proceduto a sgomberare l’immobile restituendolo all’ente proprietario. Al termine degli accertamenti I Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del 28enne anche alcuni grammi di hashish, motivo per cui è scattata anche la segnalazione all’ufficio territoriale del Governo di Roma quale assuntore.

Controllati anche negozi, barbiere multato: faceva lavorare un minorenne in nero

Ma gli accertamenti dei Carabinieri sono stati rivolti anche a esercizi commerciali presenti nel quartiere. Verifiche per controllare la regolarità amministrativa che ha riguardato ben sette i negozi ispezionati dai militari. Tra questi ultimi è stata ispezionata anche una barberia nella quale le forze dell’ordine hanno trovato un dipendente minorenne. In quest’ultimo caso il titolare è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 6.000 euro, per diverse violazioni in materia di lavoro, nonché per la presenza di un lavoratore minorenne privo di regolare contratto di assunzione. L’attenzione nei confronti dell’eventuale sfruttamento del lavoro minorile è alta da parte delle forze dell’ordine, ma anche quella relativa al lavoro in nero.