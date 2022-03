Roma, occupazione abusiva con tanto di ‘mercatino’ illegale: area sgomberata

Liberata dal personale della Polizia di Stato un’area compresa tra via Andersen e Belvedere Montello di proprietà del Pontificio Collegio Armeno e dell’Istituto delle Suore Armene.

Sgomberata area con mercato abusivo

La superficie era stata occupata abusivamente da un’associazione culturale e, due volte a settimana, diveniva sede di un mercatino – denominato ‘Bastogi’ – per la vendita di merce di dubbia provenienza e già oggetto in passato di accurati servizi e controlli da parte degli uomini del XIII Distretto Aurelio.

L’operazione ha avuto inizio alle ore 7.00 ed è terminata nel tardo pomeriggio con la messa in sicurezza del terreno attraverso lo sbancamento del suolo al fine di renderla inutilizzabile.