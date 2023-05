Roma, offese a uno steward degli Internazionali di Tennis: ‘Vattene al paese tuo’

Agli Internazionali di tennis, al Foro Italico di Roma, mentre va in scena lo spettacolo sportivo, è andata in scena anche una ‘kermesse’ razziale fatta di insulti e anche percosse. Uno steward del Camerun è stato preso di mira da uno spettatore e solo perché lo aveva invitato a non calpestare l’erba del complesso sportivo. “Te ne devi andare via – gli avrebbe risposto il visitatore, come riporta La Repubblica -. Te ne devi andare al tuo Paese, dai fastidio”. Poi, non contento, lo avrebbe anche spinto.

Lo steward vittima dell’aggressione ha deciso di denunciare

Il 30enne vittima dell’aggressione, stanco del ripetersi di episodi del genere, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri. Troppe volte, è stato oggetto di insulti, anche se vive in Italia da sempre e stavolta, stanco, quando le forze dell’ordine sono intervenute per identificare l’aggressore, ha deciso anche di denunciare. Autore dell’aggressione è stato un 53enne pugliese che, alla fine non si è neanche scusato.

L’autore dell’aggressione non s’è neanche scusato, ha continuato a guardare la partita

Ma sarebbe stato una collega del 30enne a chiedere aiuto agli uomini dell’Arma, dopo aver assistito alla sequenza dei fatti. Non si può assistere inermi a spettacoli di violenza verbale e, in questo caso, anche fisica, visto che la vittima dopo essere stata offesa è stata spintonata. Purtroppo, nonostante l’intervento dei militari, che si trovavano sul posto per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva, nessun reale risultato è stato raggiunto, perché per il 53enne pugliese autore dell’aggressione non s’è sentito neanche in dovere di scusarsi con lo steward. Era lì per vedere la partita e quello ha continuato a fare.

Resta, però, l’amarezza per l’episodio, uno dei tanti che il giovane che stava lavorando sembra sia abituato a subire, aggressioni verbali e fisiche del tutto gratuite e solo perché è originario del Camerun…