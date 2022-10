Roma, oggi strade chiuse e deviazioni: corteo degli studenti iraniani e in serata l’ultimo concerto di Renato Zero

Giornata all’insegna dei disagi a Roma a causa di alcuni appuntamenti che porteranno alla chiusura e alla deviazione di alcune strade. Si comincia stamattina dove è in programma un corteo promosso dagli studenti iraniani mentre in serata (ma il piano viabilità scatterà molto prima) è in programma l’ultimo concerto di Renato Zero.

La manifestazione di oggi

Partiamo dal corteo. La manifestazione è in programma dalle 10 alle 13. Il corteo partirà da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto: l’iniziativa è promossa dagli studenti iraniani in Italia sulla situazione dell’Iran e delle proteste in corso. Percorso su via Amendola, va Cavour e via dei Fori Imperiali.

Chiusure e deviazioni

Per rimuovere i veicoli in sosta lungo le strade interessate dal corteo c’era tempo fino alle 8.00 di stamattina. Durante il corteo, possibili deviazioni o limitazioni di percorso per le linee H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.

Renato Zero in concerto a Roma al Circo Massimo

Oggi è anche il giorno dellultimo dei sei concerti di Renato Zero al Circo Massimo, dalle 21. Dalle 17 però sarà chiusa al traffico via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin. Dalle 20 inoltre la chiusura sarà completata anche nel senso opposto.

Bus deviati, come raggiungere il Circo Massimo, metro

Dalle 17 deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715 e nMC. Da ricordare che l’area del Circo Massimo è raggiungibile con l’omonima stazione della metro B. A questo proposito ricordiamo che il sabato (così come pure il venerdì), le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Proprio il venerdì e il sabato, i lavori serali che stanno interessando la metro A, sono sospesi. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).