Roma | Ondata di arresti per droga: 6 pusher in manette

Lotta allo spaccio di droga nella capitale ma non solo. La Polizia di Stato ha arrestato 6 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Guidonia, Comune alle porte di Roma, sono stati sequestrati oltre 2 kg di sostanza stupefacente: i pusher gestivano i loro affari attraverso una nota piattaforma di messaggistica.

Sono 6 le persone arrestate dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Roma ma anche le zone limitrofe, come a Guidonia dove, grazie ad un’importante attività d’indagine, è stato stroncato un fiorente business gestito da due uomini italiani.

Droga a Guidonia: gli ordini in chat, maxi sequestro di marijuana

Partiamo proprio da qui. Sono stati gli agenti del Commissariato Colombo durante un mirato servizio di osservazione in via Vannucci a Guidonia, ad arrestare i due spacciatori. Si tratta di due italiani di 21 e 44 anni: in particolare, i poliziotti hanno accertato che i due vendevano “morte” mediante la pubblicizzazione su un noto canale di messaggistica fissando appuntamenti con i propri “clienti” nei pressi di un’abitazione sita in via Vannucci.

Dopo aver osservato alcune cessioni di sostanza stupefacente, gli investigatori hanno visto un uomo che, dopo essere uscito dall’abitazione si è messo alla guida della sua auto per poi avvicinarsi ad un altro veicolo e iniziare a confabulare con l’altro conducente. I due, alla vista degli operatori, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e trovati in possesso complessivamente di oltre 1 kg di marijuana, 200 grammi di hashish e 2470 euro in contanti.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’appartamento, in via Vannucci, dove hanno, altresì, rinvenuto altri 2 kg e mezzo di marijuana, 600 grammi di hashish, 200 euro e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Ancora, gli investigatori hanno effettuato controlli presso le rispettive abitazioni dei due dove hanno rinvenuto complessivamente 123 grammi di hashish e 10 di marijuana. Per tali motivi i pusher sono stati tratti in arresto gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associati presso la casa circondariale di Regina Coeli.

Droga a Roma Est

Nei giorni scorsi invece, i poliziotti del Commissariato Tor Carbone sono intervenuti in via Condofuri, nel quadrante est della Capitale, durante un mirato servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti, intimando l’alt ad un’autovettura con un giovane a bordo. Nello specifico, lo hanno controllato estendendo poi la perquisizione al veicolo rinvenendo, altresì, 86 involucri contenenti circa 34 grammi tra cocaina e crack e 60 euro, occultati sotto la plancia del cruscotto. Inoltre, dopo una successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto, altri 1215 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Pertanto, il ragazzo, identificato per un 22enne italiano, è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Roma sud: gli arresti

Gli uomini del IX Distretto Esposizione, durante un mirato servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti, hanno arrestato due persone perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel transitare in via Melville, zona Laurentino/Ostiense, nei pressi di un’abitazione, hanno notato una persona che, con una banconota tra le mani, stava chiedendo ad un uomo qualcosa ma, alla vista dei poliziotti, si è dileguata. Gli investigatori hanno controllato l’abitazione dove hanno trovato un uomo il quale era in possesso di 9 dosi di cocaina. Pertanto, l’uomo, italiano di 53 anni, è stato arrestato.

Mentre, durante un altro servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli stessi agenti del IX Distretto, nei pressi di via Fenoglio e via Drigo, hanno arrestato un 45enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato un uomo che, ha prelevato un involucro dalle aiuole nelle vicinanze per poi cederlo ad una persona in cambio di una banconota. Gli operanti, alla vista della cessione, sono intervenuti bloccando l’uomo, un 45enne italiano, trovandolo in possesso di 170 euro e rinvenendo, tra le aiuole, 15 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi. Per tal motivo, l’uomo è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Primavalle

Gli investigatori XIV Distretto Primavalle, in via Guido Calcagnini, hanno notato un ragazzo che girovagava con atteggiamento circospetto il quale, alla vista degli agenti, ha iniziato a correre per tentare di eludere il controllo ma è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di circa 26 grammi di cocaina. Pertanto, il giovane è stato identificato per un 24enne italiano ed è stato tratto in arresto perché gravemente indiziato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Arrestato anche un ragazzo in Via Empolitana

Infine, in via Empolitana, sono stati gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Roma che, durante uno specifico servizio volto alla repressione ed al contrasto dei reati in merito agli stupefacenti, hanno fermato, dopo aver assistito ad uno scambio, un ragazzo di 22 anni, trovandolo in possesso di due cilindri di oltre un etto di hashish, altre dosi di marijuana ed una somma di 200 Euro.

La successiva perquisizione domiciliare da parte dei poliziotti ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed un coltellino con la lama intrisa di sostanza stupefacente. Inoltre, durante le fasi dell’attività svolte dagli investigatori, dal momento che il cellulare in uso al fermato squillava insistentemente, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di osservare numerose immagini ritraenti l’indagato con ingenti quantitativi di vario stupefacente e notevoli somme di denaro, oltre ad esplicite richieste di droga tramite una nota applicazione di messaggistica. Al termine delle indagini il 22enne è stato tratto in arresto perché gravemente indiziato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.