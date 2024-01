Roma. Ondata di furti in centro, derubata anche una suora: 4 colpi in poche ore

Non si arrestano i furti nel centro storico di Roma e i ladri non si fermano neanche davanti a una suora derubata del cellulare. È stata una serata movimentata quella di ieri per i Carabinieri che nel proseguire con i controlli sul territorio per fermare i malintenzionati che prendono di mira romani e turisti in giro per le strade del centro, hanno arrestato 4 persone per furto. Si tratta del risultato di frutto di un articolato dispositivo di controllo predisposto dal Comando Provinciale per contrastare reati di tipo predatorio.

Suora vittima di furto da parte di un 31enne

In via dei Fori Imperiali, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino peruviano di 31 anni che con destrezza aveva rubato il telefono cellulare ad una suora.

Gli stessi Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato anche un cittadino algerino di 33 anni che nel Mc Donald’s di piazza di Spagna aveva rubato una borsa ad una turista cinese, sfilandola dalla sedia. I Carabinieri che erano presenti nel corso di un servizio in abiti civili e lo hanno bloccato, recuperando la refurtiva.

Rubata merce alla Rinascente per migliaia di euro

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone, un cittadino algerino di 33 anni e un cittadino tunisino di 32 anni sorpresi con merce per diverse migliaia di euro rubati all’interno di negozi della Rinascente di via Due Macelli.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni

Sempre al fine di dirimere furti e rapine ai danni dei tanti visitatori che continuano ad affollare la Capitale, gli uomini dell’Arma proseguiranno con le attività di controllo sul territorio a garanzia di sicurezza per i cittadini e i tanti turisti che hanno scelto Roma come meta per le proprie vacanze.