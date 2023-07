Roma, «Ora fate una brutta fine»: la festa finisce in rissa, tre ragazzi in ospedale

Momenti di paura questa notte a Roma a seguito di una rissa tra alcuni ragazzi. Il tutto si è svolto durante una festa. Doveva essere un momento gioioso e conviviale, invece la situazione è degenerata. Per sedare gli animi e riportare la situazione alla normalità si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ora, a seguito dei fatti, cinque persone sono state arrestate mentre altre tre sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Uno dei “contendenti” è stato, inoltre, arreststato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai danni dello stato.

La rissa nella notte in via della Pineta Sacchetti

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 2. Siamo in via della Pineta Sacchetti. Qui era in corso una festa quando, improvvisamente, le cose hanno preso una piega decisamente diversa e pericolosa. Nessuno si sarebbe potuto immaginare cosa stesse per accadere nel giro di pochi minuti. Le cause del diverbio non sono note. A rimanere coinvolte nella violenta rissa cinque persone tutte di età differente – ma non oltre i quarant’anni – e tra le quali era presente anche una ragazza di 24 anni. Una volta fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia che ha proceduto agli arresti.

I danni alla volante

Sono cinque i ragazzi arrestati per rissa aggravata. Ma non solo. Infatti, tra di loro, una persona è stata anche arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai danni dello Stato, in quanto ha pensato bene di prendere a calci i vetri della volante, dall’interno, mentre veniva portata in ufficio per gli accertamenti.

I ragazzi in ospedale

Sono invece tre i ragazzi portati al pronto soccorso dell’ospedale, al Cristo Re, qui hanno avuto referti che vanno da uno a cinque giorni. Fortunatamente, nonostante la tanta paura, le conseguenze da loro riportate non sono state gravi.