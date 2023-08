Roma ‘orfana’ del garante per gli animali, gli animalisti: ‘Ci vuole una persona di cuore’

In tutta Roma non si trova un garante per gli animali. Sembra incredibile, eppure succede anche questo nella nostra Città Eterna, nonostante si tratti di una grande Capitale europea. A pagarne lo scotto, purtroppo, sono proprio gli animaletti in difficoltà, con i servizi comunali che completamente brancolano nel buio nel momento in cui il Comune deve provare ad aiutarli.

A Roma manca il garante per gli animali

Le situazioni, almeno oggi, sono delle più disparate. Solo negli ultimi giorni, la Capitale ha dovuto far fronte a due evidenti casi di animali feriti, come nella vicenda di una volpe nella periferia romana e successivamente un gabbiano sulle spiagge del Litorale lidense. In entrambi i casi, come ipotizzabile, hanno dovuto metterci una “pezza” i volontari impegnati nel soccorso degli animali, davanti ai servizi comunali completamente assenti.

Il gabbiano ferito a Ostia

Il primo caso era avvenuto a Ostia, nella giornata di sabato 29 luglio. Per motivi non del tutto chiari, un gabbiano riporta la frattura scomposta della propria ala, in una situazione che ne mette in balia l’incolumità e soprattutto la sopravvivenza. Numerosi cittadini provano a sentire i servizi comunali, con i bagnanti che vengono rimpallati da un numero all’altro dei vari uffici, il più delle volte occupati trattandosi di fine settimana.

A salvare l’uccello, ora in cura, l’intervento della Lipu, che direttamente da Roma s’imbarca coi propri volontari per soccorrere l’animale, prelevarlo dalla spiaggia e portarlo presso il centro veterinario convenzionato con l’immensa realtà associazionistica.

La volpe all’interno del condominio romano

Un altro caso, abbastanza emblematico, avviene nella periferia di Roma. A esserne protagonista una volpe, che ferita decide di trovare riparo all’interno di un cortile condominiale. Le condizioni dell’animale sono serie e serve un immediato intervento del veterinario. Anche in questa occasione, dal Comune non arriva nessun tipo di risposta. Saranno nuovamente i volontari delle associazioni animaliste a prendersi carico della bestia ferita, prelevarla dal condominio e condurla presso il veterinario convenzionato.