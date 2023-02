Roma, choc in palestra: donne spiate da dietro l’orologio

Un orologio sempre guasto all’interno dello spogliatoio e l’assiduità con cui il titolare della palestra trafficasse troppo spesso per aggiustarlo. Elementi questi che hanno iniziato a destare un certo sospetto nelle iscritte, fino a quando una di loro, stufa dei continui orari sballati ha preso l’orologio, l’ha girato e ha scoperto che oltre al meccanismo c’era molto altro. Una telecamera che riprendeva quanto avveniva prima e dopo gli allenamenti, posizionata dove le donne si spogliano, si cambiano e fanno la doccia. A riportare la notizia è il Messaggero.

La telecamera nascosta dietro un orologio nello spogliatoio

I sospetti erano nell’aria. E l’assiduità con cui il titolare della rinomata palestra – in zona Appio – aggiustava l’orologio non passava certo inosservata: ‘Spesso il titolare ci diceva di uscire, per questioni di privacy nei nostri confronti, forse, perché doveva aggiustare l’orologio. Una volta, mentre stavamo fuori sono arrivate altre due per altre due per allenarsi e gli abbiamo detto che dovevano rimanere fuori ad aspettare ma loro hanno risposto che dovevano solo posare le borse. Sono entrate e l’hanno trovato intento a disporre strani marchingegni’, racconta una giovane cliente che ha poi lasciato la palestra.

L’orologio perennemente guasto

Ad insospettire le clienti della palestra l’orologio perennemente guasto. Questo è stato l’errore da parte del titolare che ha portato poi alla scoperta del finto orologio. Infatti, una delle donne, stufa dei continui orari sballati, ha deciso di vederci chiaro e così è salita su un sedile e ha preso l’orologio. Poi l’amara sorpresa. Dietro non c’era solo l’interno del macchinario ma molto altro, poi oggetto di approf0ndimento.

L’arrivo della Polizia e le indagini

Nella palestra è poi giunta la polizia che ha sequestrato l’orologio ed il materiale ad esso collegato. Tanta la rabbia da parte delle clienti che nonostante fossero lì da diverso tempo, a seguito dell’accaduto hanno deciso di abbandonarla da un momento all’altro. Attualmente in corso le indagini da parte degli agenti volte a verificare se l’uomo abbia o meno conservato il materiale raccolto nel tempo violando quotidianamente l’intimità e la privacy delle sue iscritte.