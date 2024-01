Roma ospita il parco più grande d’Europa: qual è e dove si trova

In pochi sanno che il Parco regionale dell’Appia Antica è il parco urbano più grande d’Europa che comprende i territori di Roma, Ciampino e Marino, con un’estensione di 4.480 ettari. Viene considerato un insieme di natura, archeologia e storia, da tanti definito: ‘Un museo all’aperto’.

Il Parco si estende lungo la Regina Viarum

Caratterizzata dalla Regina Viarum, l’Appia, già dall’antichità celebrata come la regina di tutte le strade romane, l’area protetta comprende la valle della Caffarella, l’area archeologica di via Latina e degli Acquedotti, la Tenuta di Tormarancia, la Tenuta Farnesiana e anche le aree del Divino Amore, della Falcognana e della Mugilla e ancora le catacombe di San Sebastiano, il palazzo Massenzio, il mausoleo di Cecilia Metella, Villa Quintili…

Una passeggiata nel Parco dell’Appia Antica, istituito dalla Regione Lazio nel 1988, consente una vera e propria immersione nel verde, ma anche un tuffo nella cultura di altri tempi tra acquedotti, sepolcri e ville che si snodano lungo l’Appia Antica.

Come muoversi all’interno dell’area protetta

L’area protetta è accessibile a chiunque, visto che l’ingresso è gratuito, a condizione però che chiunque la raggiunga per visitarla si muova a piedi, in bicicletta o a cavallo. Una disposizione volta alla tutela dell’ambiente. Per chi sia intenzionato a scoprire anche i luoghi più segreti del Parco, può anche optare per una visita guidata singola o di gruppo che verrà pianificata ad hoc per le esigenze dei visitatori, ma anche aggregarsi a gite già programmate o altrimenti rivolgersi a uno dei Centri informativi presenti per dotarsi di mappe per muoversi più consapevolmente all’interno dell’area protetta.

Raggiungere il Parco dell’Appia Antica in metro, in autobus o in macchina

Nel corso del tempo, l’Ente ha sempre più promosso iniziative conoscitive attraverso eventi e visite guidate, possibili da consultare anche online. Senza dimenticare che il Parco regionale dell’Appia Antica è raggiungibile in autobus, con il numero 670 dalla fermata ‘Marconi, della linea B della Metro o anche con la linea circolare 118 che ferma a Circo Massimo, Piazza Venezia e Colosseo oltre che, naturalmente, in macchina, seppure in questo caso bisognerà rispettare una serie di limitazioni e divieti.

L’area protetta ha i suoi confini compresi a nord dalle Mura Aureliane, a ovest da via Ardeatina e la linea ferroviaria Roma – Cassino – Napoli, a est dai quartieri Appio Latino e Appio Claudio, per arrivare fino a sud nelle zone di Frattocchie e Santa Maria delle Mole.