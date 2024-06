Roma, padellate e acqua bollente contro il padre 91enne: le aggressioni del figlio per soldi

Ha maltrattato il padre 91enne al punto da mandarlo anche in ospedale. Una storia triste quella che si è consumata tra le mura domestiche, in un appartamento di via Luigi Prinzivalli, nel quartiere Torre Angela a Roma.

Violenza che un 57enne ha riservato non solo all’anziano padre, come riporta Il Corriere della Sera, ma anche alla figlia 23enne, quando nel disperato tentativo di chiedere aiuto aveva cercato di raggiungere il balconcino. Ma esasperato e ferito, il 91enne, trasportato in ospedale e dimesso con dieci giorni di prognosi, ha deciso di sporgere denuncia contro il figlio, arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Il coraggio della 23enne capace di chiedere aiuto alle forze dell’ordine

L’intervento di sanitari del 118 e della Polizia è stato possibile grazie al coraggio della 23enne. La giovane è riuscita, forse in un attimo di distrazione del 57enne, a telefonare al numero unico d’emergenza e denunciare l’ennesima lite in corso tra il padre e il nonno, che sembrerebbe, secondo gli investigatori, dalla volontà dell’uomo di farsi consegnare denaro dall’anziano.

Le indagini che hanno portato alla luce altri episodi di violenza

Una volta che gli inquirenti hanno iniziato a scavare nel passato di quella famiglia hanno scoperto che gli episodi di violenza erano una storia ‘vecchia’. L’indagato già in altre occasioni sembra abbia aggredito il 91enne, anche utilizzando una padella, sbattendolo contro un pensile della cucina e buttandogli acqua bollente addosso. Fino a quando la nipote ha deciso di difendere il nonno, di frapporsi tra il padre violento e l’anziano che sembra subisse continue richieste di soldi.

Proseguono le indagini

Ma le indagini sulla vicenda sono tutt’ora in corso. La Polizia sta verificando la fondatezza dei racconti resi dal 91enne e dalla nipote e anche quale fosse l’uso che il 57enne doveva fare di quel denaro che cercava di ottenere anche con la forza dall’anziano padre.