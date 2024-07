Roma, panico alla stazione Barberini: spruzza spray al peperoncino contro i passeggeri

Si sono vissuti momenti di grande tensione ieri pomeriggio nella stazione della Metro A, a Barberini. Un presunto borseggiatore ha iniziato a spruzzare spray al peperoncino contro la folla di viaggiatori, finché non ha preso in pieno una ragazza.

Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia di Stato, Commissariato Villa Glori, anche se quando sono arrivati dell’uomo sudamericano che aveva creato il panico non hanno trovato tracce. I poliziotti hanno ascoltato i presenti e soccorso la sfortunata che era stata colpita con lo spray, affidandola alle cure dei sanitari del 118. Per fortuna nessuna conseguenza seria per la malcapitata.

Potrebbe essere un borseggiatore che per scappare ha spruzzato lo spray

Tutto sarebbe successo in una manciata di secondi sulla banchina di Barberini e gli investigatori pensano che l’aggressore fosse uno scippatore che, trovandosi in difficoltà, per riuscire a scappare avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino tra i passeggeri.

Polizia sulle tracce dell’aggressore

Atac, a scopo precauzionale ha fatto scendere i viaggiatori dal treno che si trovava a passare, ma le corse non sono state fermate, per non creare ulteriori disagi ai pendolari. Ora spetta agli agenti provare a identificare, per mezzo dei video, il borseggiatore che ha creato il caos allo scalo della metro. Anche Welcome to Favelas ha diffuso immagini, anche se immediatamente successive ai fatti, nelle quali i soccorritori intervengono per dare aiuto ai presenti.