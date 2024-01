Roma, parcheggiatore abusivo ‘ostinato’: beccato per la nona volta

Parcheggiatori abusivi a Roma, un fenomeno contro il quale la Polizia locale di Roma Capitale svolge controlli attenti e costanti.

Proprio nell’ambito di queste verifiche le pattuglie del Gruppo di Ponto interventi traffico hanno beccato il ‘solito’ parcheggiatore abusivo. Si è trattato della nona volta che l’uomo è stato fermato e denunciato dalla Polizia locale, solo nell’ultimo anno. Il 57enne stazionava, ancora una volta, nella zona compresa tra via Petroselli e piazza della Consolazione.

Il 57enne è stato sorpreso per la nona volta

È stato nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Generale che il 57enne è stato sorpreso per l’ennesima volta a svolgere irregolarmente l’attività. Troppe le volte che era stato beccato e, pertanto, stavolta, proprio a causa del gran numero di precedenti penali, nei suoi confronti la Questura ha emesso un decreto di espulsione. La Polizia di Roma Capitale ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento, con accompagnamento dell’uomo, di nazionalità bulgara, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Un fenomeno che si ripete e indispettisce i romani

Il fenomeno è molto sentito nella Capitale soprattutto dai cittadini che si trovano a dover corrispondere un compenso per poter lasciare in sosta le proprie auto anche in aree pubbliche, pur sapendo di non essere garantiti sulla custodia della propria vettura. D’altra parte non hanno scelta visto che un eventuale rifiuto di pagare la sosta comporterebbe conseguenze. Proprio come accaduto a Colle Oppio qualche tempo fa, dove un automobilista che ha rifiutato di pagare è stato prima insultato, poi aggredito. Botte che hanno costretto a vittima a dare l’allarme. E anche quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto subire l’ira del parcheggiatore abusivo che, alla fine è stato arrestato per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.