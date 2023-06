Roma, paura alla Bufalotta: incendio e nuvola di fumo ‘svegliano’ il quartiere, fiamme nella centrale Acea (FOTO)

Attimi di paura stamattina alla Bufalotta a causa di un incendio scoppiato a ridosso di un autolavaggio nell’omonima via del quartiere. Ad andare a fuoco, stando alle informazioni raccolte, è stato un trasformatore elettrico situato nella centrale elettrica Acea. Altissima la colonna di fumo nera che si è levata in cielo, visibile a diversi isolati di distanza. Immediatamente l’episodio ha scatenato il tam tam social nei vari gruppi di quartiere per capire cosa stesse succedendo. Al momento non risultano altre strutture coinvolte così come nessuno – fortunatamente – è rimasto ferito nella circostanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Il rogo è divampato attorno alle 7.00 di oggi venerdì 30 giugno 2023.

Foto: Comitato di quartiere Casal Boccone/Facebook

Incendio nella centrale elettrica Acea in Via della Bufalotta oggi 30 giugno 2023

(Aggiornamento) Ad andare a fuoco, stando ad ulteriori particolari emersi, è stato un trasformatore elettrico di alta tensione, situato all’interno della centrale elettrica Acea come detto. Sul posto, dalle ore 17.16 circa, stanno operando i Vigili del Fuoco (presente la squadra 6/A Nomentano con un’autobotte in aggiunta). Una volta estinte le fiamme, stando a quanto appreso dalla nostra Redazione, si provvederà alla protezione e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Intervenuto anche il personale Acea. In corso di accertamento le cause che hanno fatto scaturire le fiamme. Disagi per alcuni abbassamenti di tensione elettrica nelle vie limitrofe alla centrale.

