Roma. Paura alla stazione Nomentana: fili elettrici cadono su binari e banchina, fumo e scintille

Momenti di paura oggi, 16 febbraio, alla stazione Nomentana, all’altezza di via Val d’Aosta 102, dove un palo che sorregge i fili elettrici si è inclinato pericolosamente, per cause ancora da accertare. E’ successo intorno alle ore 13:00. I fili elettrici, messi in tensione, si sono spezzati e sono caduti sulla banchina e sopra i binari, provocando numerose scintille e fumo.

Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno verificato la situazione e, insieme al personale RFI, messa in sicurezza l’area, bloccando il passaggio dei treni nel binario interessato alla caduta dei fili elettrici. Il palo è al momento pericolante: RFI al più presto provvederà alla sistemazione dello stesso.

La circolazione dei treni, fino al momento del ripristino delle condizioni di sicurezza, verrà regolamentata sui binari restanti.